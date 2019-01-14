Кличко сделал громкое заявление о своем возвращении в ринг

Украинский боксер в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 54 КО) не собирается возобновлять карьеру.

Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своем Twitter.

"Владимир Кличко сообщил Sports Illustrated, что слухи о том, что он может возобновить карьеру, чтобы встретиться с Диллианом Уайтом этой весной, не являются правдой. В текстовом сообщении Кличко называл болтовню Уайта "фальшивыми новостями", - написал Мэнникс.

Ранее о возможном возвращении Кличко в ринг рассказал известный в мире бокса журналист Стив Банс.

Напомним, что 42-летний Кличко завершил карьеру 3 августа 2017 года. Последним боем в его карьере был поединок с Энтони Джошуа, в котором он потерпел поражение. В своей карьере Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер Диллиан Уайт грозился нокаутировать Кличко.