"Шахтер" договорился о переходе одного из лучших защитников чемпионата Украины

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что защитник команды Валерий Бондаренко летом перейдет в донецкий "Шахтер".

Слова Шарана приводит Sportarena.

"Скажу откровенно: у нас состоялся разговор с президентом клуба. Сказал Сергею Анатольевичу Кузьменко, что он затратил много средств на клуб и только ему решать, как поступать в этой ситуации. Но если он хочет, чтобы команда выполнила задачу на сезон, то нам нужен такой игрок, как Бондаренко. Насколько мне известно, Бондаренко до конца сезона останется в "Александрии", но сейчас должен подписать предварительный контракт с "Шахтером", - сказал Шаран.

Летом этого года у 24-летнего Бондаренко заканчивается контракт с "Александрией" и он достанется донецкому клубу бесплатно. "Горняки" хотели приобрести игрока еще в зимнее трансферное окно, но "Александрия" отказалась продать его за 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Бондаренко провел за "Александрию" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" купить израильского полузащитника Манора Соломона.