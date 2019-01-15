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"Шахтер" договорился о переходе одного из лучших защитников чемпионата Украины

вторник, 15 января 2019, 15:15

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что защитник команды Валерий Бондаренко летом перейдет в донецкий "Шахтер".

Слова Шарана приводит Sportarena.

"Скажу откровенно: у нас состоялся разговор с президентом клуба. Сказал Сергею Анатольевичу Кузьменко, что он затратил много средств на клуб и только ему решать, как поступать в этой ситуации. Но если он хочет, чтобы команда выполнила задачу на сезон, то нам нужен такой игрок, как Бондаренко. Насколько мне известно, Бондаренко до конца сезона останется в "Александрии", но сейчас должен подписать предварительный контракт с "Шахтером", - сказал Шаран.

Летом этого года у 24-летнего Бондаренко заканчивается контракт с "Александрией" и он достанется донецкому клубу бесплатно. "Горняки" хотели приобрести игрока еще в зимнее трансферное окно, но "Александрия" отказалась продать его за 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Бондаренко провел за "Александрию" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" купить израильского полузащитника Манора Соломона.

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