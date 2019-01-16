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Роналду принес "Ювентусу" первый трофей в сезоне: видеообзор

среда, 16 января 2019, 21:58
Фото: Juventus

"Ювентус" обыграл "Милан" и стал обладателем Суперкубка Италии. Матч за трофей прошел в Саудовской Аравии.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Первый трофей в сезоне "Ювентусу" принес Криштиану Роналду, который забил гол на 61-й минуте - Миралем Пьянич выполнил заброс в центр штрафной, а португалец нанес точный удар головой.

У "Милана" наиболее реальный шанс отличиться был еще до гола Роналду - в начале второго тайма после удара Патрика Кутроне "Юве" спасла перекладина.

Отметим, что концовку встречи "Милан" проводил в меньшинстве - после просмотра видеоповтора арбитр показал Франку Кессье прямую красную карточку за грубый фол.

"Ювентус" - "Милан" - 1:0

Гол: Роналду, 61

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 90), Дибала, Роналду.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Пакета (Борини, 71), Кастильехо (Игуаин, 71), Кутроне (Конти, 79), Чалханоглу.

Предупреждения: Алекс Сандро, Пьянич, Дибала - Чалханоглу, Кастильехо, Родригес, Калабрия.

Удаление: Кессье, 74

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

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