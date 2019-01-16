У нас идет война: известный украинский тренер ярко высказался о возможности поработать в России

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что он не поедет работать в Россию по политическим причинам.

Слова Маркевича приводит Youtube-канал "Вацко-light".

"Сейчас я в России никогда бы не стал работать. Футболисты и тренеры знают, что они на виду. Я тоже мог поехать в Россию, меня давно приглашали. Но сейчас это просто нереально. Потому что у нас идет война. Сколько ребят погибло. От этого никуда не денешься. Сейчас было бы неправильно там работать. Возможно, это когда-то все поменяется. Опять будут, как говорится, "братские народы"… Но я в это не верю. Особенно сейчас. Россия сейчас та страна, которая мне безразлична", - сказал Маркевич.

67-летний Маркевич за свою карьеру тренировал "Волынь", "Подолье", "Кривбасс", "Карпаты", "Металлург" (Запорожье), "Анжи", "Металлист", сборную Украины и "Днепр". Главным достижением в карьере специалиста является выход в финал Кубка УЕФА в 2015 году с "Днепром". Тогда украинский клуб в решающем поединке за трофей уступил "Севилье" со счетом 2:3. Выигрывал серебряные медали чемпионата Украины, а также девять раз становился бронзовым призером.

Ранее "Апостроф" приводил слова украинского футболиста Юрия Габовды, который сообщил, что также не поедет в Россию.