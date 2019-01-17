РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

09:59
В УПЦ (МП) сделали заявление о том, чей Крым
09:54
В Украине объявили в розыск педофила, который несколько лет растлевал детей: опубликовано фото
09:49
Вторая попытка: популярный российский певец собрался на Евровидение
09:42
В Киеве врежут сильные морозы: синоптик назвала точные даты
09:34
Лучшая теннисистка Украины уверенно пробилась в третий круг Australian Open: опубликовано видео
09:27
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
09:23
Разгорелся скандал вокруг поступка учителей, которые везли украинских школьников в Италию: видео
09:22
В Киеве лихач сбил солдата ВСУ: опубликованы фото и видео
09:21
​НБУ укрепил гривну: актуальный курс валют
08:54
Появилось видео мощного смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе
08:27
Боевики атаковали ВСУ и понесли крупные потери: названо впечатляющее количество "груза 200"
07:57
Популярные украинские курорты могут уйти под воду: карта и тревожные данные от экологов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

четверг, 17 января 2019, 09:27

17 января в немецком Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

КУБОК МИРА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО СПРИНТА В РУПОЛЬДИНГЕ

Гонка должна была пройти 16 января, однако из-за непогоды была перенесена на один день.

Начало - в 12.00.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В текущем сезоне в зачете спринтерских гонок лидирует норвежец Йоханнес Бе (234 очка). На втором месте - россиянин Александр Логинов (196 очков), а на третьем - немец Бенедикт Долль (161 очко).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира в Оберхофе.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: