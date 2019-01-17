Юная украинская теннисистка сотворила грандиозную сенсацию на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сенсационно пробилась в третий круг Australian Open.

В матче второго раунда Ястремская обыграла экс-шестую ракетку мира Карлу Суарес Наварро из Испании, которая на данный момент занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Украинка обыграла соперницу в трех сетах, причем в решающей партии разгромила испанку - 6:3, 3:6, 6:1.

Отметим, что 18-летняя Ястремская впервые выступает на Australian Open и одержала свою вторую победу в карьере на турнирах "Большого шлема". Теперь украинка впервые сыграет в третьем круге турниров серии Grand Slam.

В третьем круге Даяна Ястремская встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США, 16) - Эжени Бушар (Канада).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в третий круг Australian Open вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.