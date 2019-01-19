Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

19 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ В РУПОЛЬДИНГЕ

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1"

Украинскую сборную в эстафете представят Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

Отметим, что в зачете эстафет Кубка мира 2018-2019 женская сборная Украины пока что занимает девятое место.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что мужская сборная Украины в эстафете Кубка мира в Рупольдинге вошла в десятку лучших.