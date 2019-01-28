Украинские теннисистки с побед стартовали на турнире в Таиланде

Украинки Даяна Ястремская и Катерина Козлова успешно стартовали на турнире WTA в Таиланде (призовой фонд - 250 тысяч долларов).

В матче первого круга Ястремская, которая посеяна на турнире под №8, обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус. Украинская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма - 6:0, 6:3.

Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) - Хлоэ Паке (Франция).

Козлова в первом раунде встречалась со швейцаркой Конни Перрен. Украинке удалось выиграть матч в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

Во втором круге Козлова встретится с шестой сеяной Айлой Томлянович из Австралии

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Ястремская впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.