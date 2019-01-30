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Стала известна позиция ФФУ о будущем скандального игрока в сборной Украины

среда, 30 января 2019, 09:45

Спортивный комментатор Игорь Цыганык сообщил, что Федерация футбола Украины (ФФУ) не видит в составе сборной Украины защитника Ярослава Ракицкого, который перешел в российский "Зенит".

Об этом Цыганык рассказал в эфире программы Циганик Live на FootballHub.

"У ФФУ есть четкое убеждение, что Ярославу Ракицкому после перехода в "Зенит" нет места в сборной Украины", - сказал Цыганык.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на два с половиной года.

Ранее "Апостроф" приводил слова известного журналиста Артема Франкова, который практически исключил шансы Ракицкого на продолжение карьеры в сборной Украины.

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