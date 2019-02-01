Самолет с двумя украинскими командами попал в неприятную ситуацию из-за тумана

Самолет с делегациями клубов украинской Премьер-лиги "Олимпика" и "Десны" не смог сесть в Киеве из-за густого тумана.

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

В 00:55 по киевскому времени самолет, который вылетел из столицы Турции Анкары, должен был совершить посадку в аэропорту "Киев", однако после снижения резко начал набирать высоту. Из-за тумана аэропорт не смог принять рейс.

В итоге самолет с командами был вынужден вернуться в Анкару.

Пока неизвестно, когда "Олимпик" и "Десна" смогут повторно отправиться в Киев, чтобы футболисты могли увидеться с семьями в паузе между зимними подготовительными сборами.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что пассажирский самолет в Харькове совершил посадку в условиях густого тумана.