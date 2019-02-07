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Где смотреть онлайн женскую эстафету Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

четверг, 07 февраля 2019, 22:31

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019, который проходит в канадском Кенморе, 8 февраля состоится эстафета у женщин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женской эстафеты в Кенморе.

Начало гонки - в 23.45.

Прямую трансляцию женской эстафеты покажут украинские телеканалы "UA Перший" и "Спорт 1". В России за гонкой в прямом эфире можно последить на телеканале "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спортивного мероприятия будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, однако были перенесены на 8 февраля.

В зачете мужских эстафет в Кубке мира 2018-2019 лидирует сборная Франции, а Украина занимает десятое место.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что российские биатлонисты опозорились перед этапом Кубка мира в Кенморе.

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