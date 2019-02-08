Известный украинский футболист забил победный гол в Европе: опубликовано видео

Украинский нападающий Артем Кравец принес победу "Кайсериспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" - 1:0.

На 87-й минуте матча украинец забил единственный гол в матче - Кравец с линии вратарской площади нанес точный удар головой после подачи с левого фланга.

Украинский форвард провел на поле почти весь матч и был заменен на 89-й минуте.

Еще один украинец Александр Кучер отыграл за "Кайсериспор" весь матч и отметился желтой карточкой.

Отметим, что 29-летний Кравец отличился голом за "Кайсериспор" во втором поединке кряду, а также в пятый раз в текущем сезоне.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский нападающий Роман Зозуля забил два гола в матче за испанский "Альбасете".