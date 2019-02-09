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Сборная Украины потерпела драматичное поражение в заключительном матче на Кубке Федерации

суббота, 09 февраля 2019, 22:30

Теннисная сборная Украины проиграла национальной команде Польши в поединке за третье место зонального турнира Кубка Федерации.

В первом матче дня Катерина Козлова в трех партиях уступила Магдалене Фреш. Затем Даяна Ястремская обыграла Игу Швентек и сравняла счет в противостоянии. Но в парной встрече украинская пара Марта Костюк/Катерина Козлова уступила полячкам Ига Швентек/Алисия Росольска, причем дело дошло до третьего сета, который соперницы выиграли на тай-брейке.

Результаты игрового дня:

Катерина Козлова - Магдалена Фреш - 6:3, 5:7, 2:6

Даяна Ястремская - Ига Швентек - 7:6 (2), 6:4

Марта Костюк/Катерина Козлова - Ига Швентек/Алисия Росольска - 1:6, 6:1, 6:7 (5)

В следующем розыгрыше Кубка Федерации Украина вновь сыграет в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины разгромила Эстонию в матче Кубка Федерации.

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