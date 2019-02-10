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Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

воскресенье, 10 февраля 2019, 12:04

10 февраля в канадском Кенморе в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 состоится мужской спринт.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО СПРИНТА В КЕНМОРЕ

Начало гонки - в 21.20.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который набрал 896 очков. Второе место занимает россиянин Александр Логинов (596), на третьей позиции находится француз Мартен Фуркад (554). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 26 место, имея в активе 211 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что победителем индивидуальной гонки в Кенморе стал Бе.

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