Манчестер Юнайтед - ПСЖ: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Манчестере сегодня, 12 февраля.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ПСЖ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

МЮ: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Байи, Янг, Матич, Эррера, Погба, Рэшфорд, Лингард, Марсьяль

Запас: Ромеро, Джонс, Алексис Санчес, Мата, Лукаку, Фред, Далот

ПСЖ: Буффон, Тьяго Силва, Маркиньос, Кимпембе, Дани Алвес, Бернат, Керер, Верратти, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе

Запас: Ареола, Паредес. Шупо-Мотинг, Кюрзава, Нкунку, Дьяби, Дагба

Начало встречи - в 22.00. Главный арбитр - Даниэле Орсато (Италия).

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Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.