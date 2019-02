Звезда ПСЖ оригинально ответил фанату, бросившему в него пивом: опубликовано видео

В матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ, который завершился победой парижан со счетом 2:0, не обошлось без курьезного эпизода.

В начале второй половины встречи нападающий фарнцузского клуба Анхель Ди Мария пошел подавать угловой, и в этот момент рядом с ним упала бутылка пива. Футболист не растерялся, поднял ее, сделал вид, что попил, и отбросил в сторону, а затем сделал подачу.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him…



And then he assisted on the second PSG goal…



Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp