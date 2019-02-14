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Непобедимый украинский боксер сообщил о грандиозных планах

четверг, 14 февраля 2019, 11:20

Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО), владеющий чемпионским титулом по версии WBA в наилегчайшем весе, рассказал, что он хочет стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.

Слова Далакяна приводит XSPORT.

"Думаю, в ближайшее время уже будет конкретика. На данный момент я тренируюсь 1-2 раза в день, в щадящем режиме, набираю форму. И жду уже конкретной информации по бою — будет это объединительный бой или же очередная обязательная защита.

В данный момент я не думаю о переходе в другой вес, потому что в первую очередь работаю над целью "объединить еще 1-2 пояса". Хочется укрепиться в нынешнем статусе и добывать пояса по другим версиям. Как только получится завоевать еще 2 пояса, а то и объединить все 4, тогда можно уже задуматься над другим. То есть, надо выжать максимум здесь. А так я уже смотрел на боксеров двух более высоких категорий, наблюдаю за ними потихоньку. Но о переходе будет решаться явно позже", - сказал Далакян.

31-летний Далакян стал чемпионом мира 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Затем украинец дважды защитил титул в боях с Сиричаи Тайеном и Грегорио Леброном.

В данный момент чемпионами мира в весовой категории Далакяна являются: британец Чарли Эдвардс (WBC), кениец Морути Мталане (IBF) и японец Косэй Танака (WBO).

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер сделал громкое заявление о возвращении Кличко в ринг.

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