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В России спортсмен умер прямо во время матча

понедельник, 18 февраля 2019, 11:30

В России в матче между любительскими командами "Ударник" - "Титан" в Ночной хоккейной лиге умер мужчина.

55-летнему голкиперу Андрею Горохову стал плохо прямо во время матча и он потерял сознание. На матче присутствовали врачи скорой помощи, которые провели реанимационные процедуры. Несмотря на их усилия, мужчина скончался.

"Вратарь упал во время матча. Игроки подъехали к Андрею секунд через 15. Медики смогли лишь констатировать смерть", - приводит слова директора ледовой арены "Родник" Алексея Шведова телеканал "360".

Матч был прерван, а затем отменен.

Полиция начала проверку. В ближайшее время состоится экспертиза, которая должна определить причину смерти хоккеиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России застрелили известного спортсмена.

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