Цуренко в ярком матче пробилась в третий круг престижного турнира в ОАЭ

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась в третий круг престижного турнира серии WTA Premier 5 в Дубае.

В 1/16 финала наша соотечественница играла против представительницы Китая Чжу Линь и обыграла соперницу со счетом - 6:4, 6:7, 6:3. Китаянка занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге.

В следующем круге соревнований Цуренко сыграет против экс-первой ракетки мира - румынки Симоны Халеп.

В этот же день в 1/8 финала пробилась действующий обладатель трофея в Дубае - украинка Элина Свитолина.

Что касается Свитолиной, то в третьем круге она сыграет с 19-й ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA.