Где смотреть онлайн Динамо - Ювентус: расписание трансляций

В среду, 20 февраля, молодежный состав киевского "Динамо" в Киеве на стадионе "имени Валерия Лобановского" проведет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против туринского "Ювентуса".

ДИНАМО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 14.00.

Прямая трансляция противостояния пройдет на телеканале "Футбол 1".

Отметим, что на этой стадии соревнований команды играют по одной встрече. Таким образом, победитель противостояния гарантирует себе место в 1/8 финала турнира.

К первому матчу в новом году молодежный состав "Динамо" готовился в Турции. Учебно-тренировочный сбор продлился две недели, за которые подопечные Игоря Костюка сыграли три контрольные встречи, выиграв их с общим счетом 14:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало феерическую победу в Лиге УЕФА.