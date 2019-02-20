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Оставили от "Ювентуса" только название: в сети бурно отреагировали на победу "Динамо"

среда, 20 февраля 2019, 16:56

Украинских болельщиков впечатлила сенсационная победа "Динамо" над туринским "Ювентусом" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА (3:0).

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ювентус".

"Не просто молодцы, герои!" "Порадовали так порадовали. А игра какая - скорости, пас, удары. Так и вспомнил "Динамо" 98-99 годов", "И игра, и результат - супер", "Браво! Сыграли как настоящие мужики. Булеца, Цитаишвили и Шулянский были особенно хороши", "Молодежь обнадеживает! Скорей бы в основу их", "Оставили от "Ювентуса" только название", - комментируют болельщики на спортивных сайтах.

Отметим, что своего соперника по 1/8 финала юноши "Динамо" узнают 22 февраля.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в "Динамо" пригрозили известному футболисту.

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