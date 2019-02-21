Айнтрахт - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Айнтрахта" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдет во Франкфурте сегодня, 21 февраля.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Абрахам, Н'Дика, Хинтереггер, Роде, Хасебе, Костич, Гачинович, Алле, Йович

Запас: Реннов, Фалетт, Ребич, де Гузман, Виллемс, Русс, Пасьенсия

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Соломон, Марлос, Мораес

Запас: Трубин, Кайоде, Малышев, Майкон, Болбат, Бондарь, Фернандо

Начало встречи - в 19.55. Главный арбитр - Антонио Матеу Лаос (Испания).

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Айнтрахт" - "Шахтер".