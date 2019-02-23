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Российского спортсмена наказали за любовь к Путину: опубликовано фото

суббота, 23 февраля 2019, 12:38

Российский двоеборец Виталий Иванов получил предупреждение от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) за то, что выступил на чемпионате мира в Австрии в перчатке, на которой написал инициалы и фамилию президента РФ Владимира Путина - "V.V.Putin".

Об этом сообщает NRK.

"Он мой президент и мой кумир, поэтому я написал его имя", - объяснил свой поступок Иванов.

Судьи FIS признали данную надпись нарушением правил, так как она несет в себе политическую направленность. Спортсмена обязали стереть ее перед тем, как продолжить выступление.

"В правилах FIS говорится, что на соревнованиях нет места политическим заявлениям, поэтому мы вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись с перчатки", - отметил член FIS Лассе Оттесен.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в России город "украсили" к зимним соревнованиям фейковым снегом.

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