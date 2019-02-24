Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования

Чемпионат Европы по биатлону в белорусских Раубичах завершится женской гонкой преследования. Она пройдет 24 февраля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования в Раубичах.

Начало гонки - в 12.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

От Украины в гонке выступят пять биатлонисток: Анастасия Меркушина выйдет на старт восьмой, Вита Семеренко - 11-й, Надежда Белкина - 24-й, Валя Семеренко - 31-й, а Юлия Журавок - 32-й.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о результатах женского спринта на чемпионате Европы.