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Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

воскресенье, 24 февраля 2019, 01:09
Фото: upl.ua

В чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 45 очков.

Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 38 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (36 очков).

До конца первой части сезона осталось четыре тура.

Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".

В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.

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Результаты 19-го тура:

23 февраля

Мариуполь - Олимпик - 2:1
Львов - Черноморец - 0:1

24 февраля

14:00 Арсенал-Киев - Десна
17:00 Ворскла - Карпаты

25 февраля

18:30 Динамо - Заря
19:00 Шахтер - Александрия

Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 ШАХТЕР Донецк 18 14 3 1 43 9 34 45
2 ДИНАМО Киев 18 12 2 4 27 9 18 38
3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 18 11 3 4 26 15 11 36
4 ЗАРЯ Луганск 18 7 7 4 25 14 11 28
5 ВОРСКЛА Полтава 18 9 0 9 16 19 -3 27
6 ФК МАРИУПОЛЬ 19 8 3 8 22 31 -9 27
7 ДЕСНА Чернигов 18 7 3 8 20 21 -1 24
8 ФК ЛЬВОВ 19 5 8 6 17 20 -3 23
9 ОЛИМПИК Донецк 19 4 7 8 23 29 -6 19
10 КАРПАТЫ Львов 18 4 5 9 21 30 -9 17
11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 19 4 3 12 12 30 -18 15
12 АРСЕНАЛ-КИЕВ 18 2 2 14 9 34 -25 8

Матчи 20-го тура:

2 марта

14:00 Десна - Динамо
17:00 Черноморец - Шахтер

3 марта

14:00 Олимпик - Арсенал-Киев
14:00 Заря - Ворскла
17:00 Карпаты - Львов
17:00 Александрия - Мариуполь

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