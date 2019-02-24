Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

В чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 45 очков.
Второе место занимает "Динамо" - у киевлян 38 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (36 очков).
До конца первой части сезона осталось четыре тура.
Отметим, что первая ничья в чемпионате была зафиксирована только в третьем туре. Очки поделили "Заря" и "Черноморец".
В третьем туре также состоялось всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер". Киевляне обыграли "горняков" со счетом 1:0. Второе дерби прошло в субботу, 3 ноября, в Харькове. "Горняки" взяли реванш у киевлян, обыграв их со счетом 2:1.
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Результаты 19-го тура:
23 февраля
Мариуполь - Олимпик - 2:1
Львов - Черноморец - 0:1
24 февраля
14:00 Арсенал-Киев - Десна
17:00 Ворскла - Карпаты
25 февраля
18:30 Динамо - Заря
19:00 Шахтер - Александрия
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|18
|14
|3
|1
|43
|9
|34
|45
|2
|ДИНАМО Киев
|18
|12
|2
|4
|27
|9
|18
|38
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|18
|11
|3
|4
|26
|15
|11
|36
|4
|ЗАРЯ Луганск
|18
|7
|7
|4
|25
|14
|11
|28
|5
|ВОРСКЛА Полтава
|18
|9
|0
|9
|16
|19
|-3
|27
|6
|ФК МАРИУПОЛЬ
|19
|8
|3
|8
|22
|31
|-9
|27
|7
|ДЕСНА Чернигов
|18
|7
|3
|8
|20
|21
|-1
|24
|8
|ФК ЛЬВОВ
|19
|5
|8
|6
|17
|20
|-3
|23
|9
|ОЛИМПИК Донецк
|19
|4
|7
|8
|23
|29
|-6
|19
|10
|КАРПАТЫ Львов
|18
|4
|5
|9
|21
|30
|-9
|17
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|19
|4
|3
|12
|12
|30
|-18
|15
|12
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|18
|2
|2
|14
|9
|34
|-25
|8
Матчи 20-го тура:
2 марта
14:00 Десна - Динамо
17:00 Черноморец - Шахтер
3 марта
14:00 Олимпик - Арсенал-Киев
14:00 Заря - Ворскла
17:00 Карпаты - Львов
17:00 Александрия - Мариуполь