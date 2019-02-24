Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании

27 февраля состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют мадридский "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Букмекеры отдают небольшое преимущество каталонскому клубу. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Реала" предлагается коэффициент 2,70. При этом шансы команд на выход в финал оцениваются, как абсолютно равные - 1,85.

Напомним, что матч этих команд в первом круге текущего чемпионата Испании завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" обыграла "Севилью" в матче чемпионата Испании благодаря феерической игре Месси.