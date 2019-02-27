РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

10:39
Усик показал, как готовится к переходу в самый престижный вес: яркое фото
10:37
В Киеве авто разбились всмятку и вылетели на тротуар: фото и видео серьезного ДТП
10:24
Много "двухсотых": ВСУ нанесли неожиданный и мощный удар по боевикам на Донбассе
10:19
Будем рады: в России пригласили украинскую певицу, которая отказалась от Евровидения
10:14
Пластик и ракушки: Ким Кардашьян сменила за вечер два смелых наряда
10:09
Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
10:08
Странная гибель в Одессе известного ветерана АТО с позывным "Барс": появилось видео и новые подробности
09:53
Звездный футболист "Реала" пропустит матч против "Барселоны": названа причина
09:51
Только попробуйте поехать на Евровидение: на группу KAZKA набросились в сети
09:50
Под Херсоном разгорелся скандал из-за травли и избиений школьницы: видео
09:47
Пакистан сбил два военных самолета Индии: фото, видео и данные о погибших
09:40
​Украинские пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучена сумма и сроки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций

среда, 27 февраля 2019, 09:10

27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 22.00.

В эфире украинского телевидения встречи Кубка Испании не транслируются. В России показ встречи запланирован на телеканале "Матч ТВ".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Это будет 274-й матч между грандами испанского футбола во всех турнирах. В рамках Кубка Испании это 35-я встреча команд. Каталонцы имеют в своем активе 113 побед, что на 14 больше, чем у "сливочных". Еще 61 матч завершился ничейным результатом.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" обыграла "Севилью" в матче чемпионата Испании.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 5:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: