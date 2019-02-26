Реал - Барселона: в мадридском клубе оценили шансы на успех в Эль-Классико

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари и защитник команды Даниэль Карвахаль поделились ожиданиями от ответного матча против "Барселоны" в Кубке Испании.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Слова Солари и Карвахаля приводит Marca.

"Мы хотим получить от этой игры удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы дойти до этой стадии, и мы добились хорошего результата в первом матче, поэтому теперь уверены в своих силах. "Реал" хочет продолжать борьбу в трех турнирах", - отметил Солари.

"Мы находимся в хорошей форме и чувствуем себя отлично. На данный момент у "Реала" хорошее положение, ведь первый матч завершился с приемлемым для нас результатом. Конечно же, мы хотим выйти в финал. Эль-Классико смотрят люди по всему миру, это особенный матч. Мы рассчитываем на то, что нам удастся добиться благоприятного результата", - сказал Карвахаль.

Напомним, в первом полуфинальном матче команды сыграли вничью - 1:1.

Ответная встреча пройдет 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщал "Апостроф", перед встречей с "Барселоной" "Реал" одержал скандальную победу в матче чемпионата Испании.