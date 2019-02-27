Звездный футболист "Реала" пропустит матч против "Барселоны": названа причина

Полузащитник сборной Испании Иско не поможет "Реалу" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает Marca.

Иско не был включен в заявку "Реала" на этот матч.

Несмотря на то, что испанский полузащитник уже полностью восстановился после травмы, главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари принял решение не включать его в состав.

Отметим, что ранее у Иско был конфликт с Солари. После того, как тренер возглавил "сливочных", полузащитник потерял место в стартовом составе.

Также "Реал" не сможет рассчитывать на Мариано Диаса, Хесуса Вальехо и Браима Диаса.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 27 февраля. В первой встрече, которая прошла на "Камп Ноу", команды сыграли вничью 1:1.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в "Реале" оценили шансы на успех в Эль-Классико.