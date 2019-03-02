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Где смотреть онлайн Наполи - Ювентус: расписание трансляций

суббота, 02 марта 2019, 15:11

В центральном матче 26-го тура Серии А в Неаполе встретятся "Наполи" и "Ювентус". Поединок состоится 3 марта.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус".

Начало встречи - в 21.30.

Прямую трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ".

Напомним, "Ювентус" набрал 69 очков и уверенно лидирует в чемпионате Италии. У "Наполи" в активе 56 очков и вторая строчка.

Матч этих команд в первом круге прошел в Турине и завершился победой "Ювентуса" со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том. что "Ювентус" объявил о переходе звезды чемпионата Англии.

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