Норвежские лыжники выиграли чемпионат мира с невероятным рекордом

Сборная Норвегии с рекордом выиграла общий зачет чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в австрийском Зеефельде.

Норвегия установила рекорд чемпионатов мира по количеству золотых медалей - 13 наград из 22 возможных. Всего на счету норвежской сборной 25 медалей: кроме 13 золотых, норвежцы завоевали еще 5 серебряных и 7 бронзовых.

Второе место в общем зачете заняла сборная Германии (6-3-0), а третьими стали шведские лыжники (2-2-1).

Отметим также, что сборная России впервые с 2011 года не смогла выиграть на чемпионате мира золотые награды.

Больше всего медалей на ЧМ завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг, в активе которой три золотых медали и одна серебряная. Про три "золота" завоевали также норвежец Йоханнес Клебо и немец Маркус Айзенбихлер.

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