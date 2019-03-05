Мне не стоит беспокоиться: британский боксер рассказал о подготовке к супербою с Ломаченко

Британский боксер Энтони Кролла (34-6-3-13 КО) рассказал о подготовке к бою с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Кроллы приводит Fight Hub.

"Морально я всегда готов к супербоям, а это будет именно такой бой. Ломаченко делает на ринге такие вещи, которые особенно не изучишь. Он продумывает все свои действия на 2-3 шага вперед. Но мне не стоит беспокоиться об этом, лучше думать о своих действиях. Ломаченко порой рискует, но он делает это так, потому что очень хорош. Он очень умный боксер. Поэтому подготовка к бою с ним сложнее, чем к любому другому", - сказал Кролла.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе в многофункциональном спортивном комплексе "Стейплс Сентр". На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA, которые принадлежат Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер защитил титул в чемпионском бою.