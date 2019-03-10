Где смотреть онлайн Шахтер - Карпаты: расписание трансляций

В рамках 21-го тура чемпионата Украины действующий чемпион "Шахтер" будет принимать "Карпаты". Матч пройдет 10 марта в Харькове.

ШАХТЕР - КАРПАТЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 17.00.

Прямая трансляция противостояния донецкого и львовского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, матч этих команд в первом круге завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 6:1.

После двадцати туров "Шахтер" набрал 51 очко и лидирует в УПЛ. "Карпаты", у которых в активе 20 очков, располагаются на девятой позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что были названы даты второго этапа чемпионата Украины.