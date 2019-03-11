Где смотреть онлайн женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

12 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской индивидуальной гонки в Остерсунде.

Начало гонки - в 16.30.

В Украине транслировать женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет "Первый канал". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

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