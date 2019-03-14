Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Ими стали: "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур" (все - Англия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Голландия).

Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта в штаб-квартире УЕФА.

Из оставшихся претендентов на трофей самыми титулованными клубами являются "Барселона" и "Ливерпуль", которые выигрывали Лигу чемпионов по пять раз. Немного им уступает "Аякс" (четыре титула). Далее идут: "Манчестер Юнайтед" (3), "Ювентус" (2) и "Порту" (2). "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" никогда не выигрывали турнир.

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