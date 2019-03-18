РУС. | УКР.

понедельник, 18 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

18 марта

09:45
"Шикарный" выбор: в сети показали фото супермаркетов в оккупированном Донецке
09:41
Феноменальная игра Месси помогла "Барселоне" одержать разгромную победу: видеообзор
09:28
Водитель чудом выжил: появилось видео первой минуты после жуткого огненного ДТП в Киеве
09:26
На Героев Днепра в Киеве подожгли магазин Roshen: опубликовано фото
09:14
​Как в Киеве "разводят" продавцов в барах: в сети показали видео с наглым мошенником
09:05
В Крыму "адски" празднуют годовщину аннексии: в сети появились яркие фотожабы
09:00
Астафьева без бюстгальтера и Тодоренко у бассейна: топ звездных фото недели
08:55
Умер автор знаменитой песни из фильма Тарантино
08:46
​Боевики применили на Донбассе мощное ракетное оружие: у ВСУ потери
08:39
В Киеве лихач вылетел на тротуар: появились фото и видео серьезного огненного ЧП
08:30
Гороскоп на неделю: скандалы у Львов и любовные авантюры у Водолеев
08:14
​Жителей Мариуполя напугало странное ЧП со взрывом на "Азовстали": в сети делятся жуткими фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Феноменальная игра Месси помогла "Барселоне" одержать разгромную победу: видеообзор

понедельник, 18 марта 2019, 09:41

В рамках 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Бетис". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.

Хет-триком в составе победителей отметился Лионель Месси. Один из голов аргентинец забил ударом со штрафного. Также красивый мяч у "Барсы" провел Луис Суарес.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала в чемпионате Испании 66 очков и увеличила отрыв от "Атлетико" до 10 очков.

Также отметим, что Месси побил рекорд Хави по количеству побед в футболке "Барселоны". Аргентинский нападающий одержал 477-ю победу в составе каталонцев во всех турнирах. Для этого Месси потребовалось 674 матча.

После этого поединка на счету Месси 29 голов и 14 голевых передач в 26 матчах.

"Бетис" - "Барселона" - 1:4

Голы: Морон, 82 - Месси, 18, 45+2, 85, Суарес, 63.

"Бетис": Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Тельо, Ло Чельсо (Лайнес, 68), Карвальо (Лорен, 75), Гуардадо, Каналес, Хесе, Хоакин (Эмерсон, 67).

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Аленья, 89), Бускетс, Артур (Семеду, 64), Видаль, Месси, Суарес (Коутиньо, 90).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том. что "Барселона" с разгромом вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: