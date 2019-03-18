Феноменальная игра Месси помогла "Барселоне" одержать разгромную победу: видеообзор

В рамках 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Бетис". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.

Хет-триком в составе победителей отметился Лионель Месси. Один из голов аргентинец забил ударом со штрафного. Также красивый мяч у "Барсы" провел Луис Суарес.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала в чемпионате Испании 66 очков и увеличила отрыв от "Атлетико" до 10 очков.

Также отметим, что Месси побил рекорд Хави по количеству побед в футболке "Барселоны". Аргентинский нападающий одержал 477-ю победу в составе каталонцев во всех турнирах. Для этого Месси потребовалось 674 матча.

После этого поединка на счету Месси 29 голов и 14 голевых передач в 26 матчах.

"Бетис" - "Барселона" - 1:4

Голы: Морон, 82 - Месси, 18, 45+2, 85, Суарес, 63.

"Бетис": Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Тельо, Ло Чельсо (Лайнес, 68), Карвальо (Лорен, 75), Гуардадо, Каналес, Хесе, Хоакин (Эмерсон, 67).

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Аленья, 89), Бускетс, Артур (Семеду, 64), Видаль, Месси, Суарес (Коутиньо, 90).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том. что "Барселона" с разгромом вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.