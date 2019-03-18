Поучаствовал даже тренер: на хоккейном турнире в Канаде произошла массовая драка

На молодежном хоккейном турнире в канадской Миссиссоге произошла массовая драка.

В ходе матча между хоккеистами возник конфликт и на площадку выскочили игроки обеих команд. Через несколько секунд к ним присоединился тренер одной из команд, который сначала пытался разнять драчунов, а затем принялся раздавать удары соперникам клюшкой. Впрочем, вскоре его повалили на лед и наставник также получил клюшкой.

Утихомирить разъяренных хоккеистов удалось лишь после вмешательства полиции. В данный момент ведется разбирательство. Участникам потасовки грозят крупные денежные штрафы. Организаторы турнира уже принесли извинения за случившееся.

Ранее "Апостроф" сообщал, что родители юных белорусских хоккеистов устроили жестокую драку во время матча.