Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018

Знаменитый экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов усомнился в том, что сборная России в честной борьбе вышла из группы на чемпионате мира-2018.

Об этом Гаврилов сказал в интервью "Советскому спорту".

"На ЧМ прыгнули выше головы? Это им еще повезло, что без отборочных игр попали как хозяева, иначе не прошли бы! Это все политика. Представляешь, какой скандал был бы, если б не вышли из группы! Сейчас даже разговоры пошли, что две игры эти групповые были куплены. Но концов уже не найти. И против испанцев задача была одна - дожить до пенальти. А там как карта ляжет! Это и произошло. Лотерея", - сказал Гаврилов.

Напомним, на групповой стадии Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), благодаря чему вышла в плей-офф. В итоге российская команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла Хорватии.

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