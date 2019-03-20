РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

20 марта

19:50
Гороскоп на завтра: скандалы у Львов и неудачи у Овнов
19:50
ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit
19:29
Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018
19:21
Пострадают более 3 млн человек: Украина сделала боевикам на Донбассе резкое предупреждение
19:19
ЦИК поймали на махинациях с квотами в окружных избиркомах
18:52
В Раде приняли неожиданное решение по медицинской марихуане в Украине
18:23
Против Луценко открыли уголовное дело из-за Гандзюк
18:17
Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров на чемпионский бой
18:11
Скандальная MARUV снялась для российского глянца
17:59
​Какую валюту чаще всего подделывают в Украине: в НБУ дали ответ
17:53
Зеленский назвал кандидата, ради которого бы снялся с выборов
17:24
Украина ввела новые санкции против России и марионеток Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018

среда, 20 марта 2019, 19:29

Знаменитый экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов усомнился в том, что сборная России в честной борьбе вышла из группы на чемпионате мира-2018.

Об этом Гаврилов сказал в интервью "Советскому спорту".

"На ЧМ прыгнули выше головы? Это им еще повезло, что без отборочных игр попали как хозяева, иначе не прошли бы! Это все политика. Представляешь, какой скандал был бы, если б не вышли из группы! Сейчас даже разговоры пошли, что две игры эти групповые были куплены. Но концов уже не найти. И против испанцев задача была одна - дожить до пенальти. А там как карта ляжет! Это и произошло. Лотерея", - сказал Гаврилов.

Напомним, на групповой стадии Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), благодаря чему вышла в плей-офф. В итоге российская команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла Хорватии.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что россиян возмутило высказывание футболиста сборной России, который находится в СИЗО.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: