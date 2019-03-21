Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

21 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском городе Холменколлен. Первой гонкой здесь станет спринт у женщин на дистанции 7,5 километра.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО СПРИНТА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Начало гонки в 17:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку Кубка мира покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, женский спринт покажут телеканалы Sport 1, "Матч ТВ", Eurosport 1 и "Беларусь 5".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сборной Украины по биатлону приняли важное решение по российским специалистам.