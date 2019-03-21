РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

11:32
Война на Донбассе: названа главная ошибка и единственный выход для Путина
11:24
Уничтожить за 10 минут: в Украине пояснили, как Путин сделал беззащитной свою страну
11:23
Коломойский заблокировал работу крупной госкомпании
11:20
Бельгия - Россия Онлайн-трансляция матча
11:15
С женихом и в соблазнительных нарядах: Лопес снялась в фотосессии украинского фотографа
11:14
У Яценюка выступили против введения поборов с заробитчан
11:12
В Москве прощаются с певицей Началовой: онлайн-трансляция и первые фото
11:09
В Европе разоблачили всемирную допинговую сеть: первые подробности
10:58
Стало известно о гибели бойца ВСУ под Авдеевкой: фото прощания с героем
10:55
Погибли дети: в сети показали последствия новых авиаударов войск Путина в Сирии
10:53
​Сажать некого: стали известны интересные подробности по скандалу вокруг "Укроборонпрома"
10:43
Украина станет членом ЕС и НАТО: экс-премьер сделал заявление по поводу важной годовщины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

четверг, 21 марта 2019, 10:32

21 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском городе Холменколлен. Первой гонкой здесь станет спринт у женщин на дистанции 7,5 километра.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО СПРИНТА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Начало гонки в 17:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку Кубка мира покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, женский спринт покажут телеканалы Sport 1, "Матч ТВ", Eurosport 1 и "Беларусь 5".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сборной Украины по биатлону приняли важное решение по российским специалистам.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: