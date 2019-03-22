Где смотреть онлайн мужской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

23 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Холменколлене.

Начало гонки - в 18.15.

Прямую трансляцию мужской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

Напомним, что победителем общего зачета Кубка мира стал норвежец Йоханнес Бе, набравший 1110 очков. За вторую позицию ведут борьбу россиянин Александр Логинов (796), французы Кантен Фийон Майе (761) и Симон Детье (753).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский биатлонист не сумел сотворить еще одну сенсацию на чемпионате мира.