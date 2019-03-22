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Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

пятница, 22 марта 2019, 09:50

22 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет спринтерская гонка среди мужчин.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО СПРИНТА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Начало гонки - в 17.30.

Прямую трансляцию мужского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

Отметим, что зачет спринтерский гонок Кубка мира 2018-2019 у мужчин уже выиграл норвежец Йоханнес Бе. Вторым идет россиянин Александр Логинов, третьим - француз Симон Дестье.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сборной Украины приняли важное решение по российским специалистам.

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