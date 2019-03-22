С надеждой на победу: как Украина стартовала в отборах на Европу

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы встретятся сборные Португалии и Украины. Встреча состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 21:45.

Украинская сборная в шестой раз в своей истории примет участие в отборе на Евро. Ранее нашей команде лишь однажды удалось пройти через отборочный турнир и пробиться в финальную стадию, это произошло на Евро-2016.

В пяти предыдущих стартовых поединках отбора украинцы одержали две победы, однажды сыграли вничью, а также дважды потерпели поражения. На выезде украинцы начинали турнир один раз и завершили матч вничью.

Евро-1996. Украина на своем поле потерпела неожиданное поражение от Литвы со счетом 0:2. В итоге, турнир команда завершила на четвертом месте в группе.

Евро-2000. Украина дома в блестящем стиле разобралась с Россией - 3:2. Украинцы заняли второе место в группе, пробились в стыковые матчи, в которых проиграли Словении.

Евро-2004. Сборная Украины имела подавляющее преимущество в поединке с Арменией, но в концовке встречи упустила преимущество в два мяча - 2:2. Турнир украинцы завершили на третьем месте.

Евро-2008. Украинская национальная команда дома одержала нелегкую победу над Грузией - 3:2. Отбор прошел для нас неудачно - лишь четвертое итоговое место.

Евро-2012. Украина прошла в финальный этап не участвуя в отборе в качестве хозяйки турнира.

Евро-2016. Сборная Украины на своем поле проиграла Словакии со счетом 0:1. В группе украинцы финишировали на третьем месте, попали в стыковые матчи, в которых победили Словению.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией.