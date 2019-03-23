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Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

суббота, 23 марта 2019, 11:55

24 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира состоится женский масс-старт.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта в Холменколлене.

Начало гонки - в 14.45.

Прямую трансляцию женского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

Напомним, что в женском общем зачете продолжается упорная борьба между итальянками Доротеей Вирер (882 очка) и Лизой Витоцци (852).

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Холменколлене стала словачка Анастасия Кузьмина.

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