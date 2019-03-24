Баскетбол на льду: американские хоккеисты ярко отпраздновали победу в матче НХЛ

Хоккеисты клуба "Каролина Харрикейнз" креативно отпраздновали победу в матче чемпионата НХЛ с "Миннесотой Уайлд" (5:1).

После окончания матча хоккеисты установили баскетбольное кольцо прямо на льду и сыграли в баскетбол. Таким образом, игроки сделали отсылку к "мартовскому безумию" - матчам плей-офф американского студенческого чемпионата по баскетболу, которое пользуется огромной популярностью в США.

После 74 туров "Каролина", набрав 89 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной Конференции и на данный момент попадает в плей-офф. Следующий матч команда проведет 25 марта с "Монреаль Канадиенс".

Лидером НХЛ является "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая имеет в активе 120 очков. Второе-третье места делят "Бостон Брюинз" и "Калгари Флэймз", которые набрали по 101 очку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный боксер нокаутировал игрока НХЛ на льду.