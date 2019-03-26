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Суд вынес суровый приговор нападавшему на экс-первую ракетку мира

вторник, 26 марта 2019, 19:00

33-летнего Радима Зондру, который совершил нападение на двукратную чемпионку Уимблдонского турнира, чешскую теннисистку Петру Квитову приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима.

Как сообщает чешская пресса, решение было принято на заседании регионального суда Брно.

Интересно, что сам Зондра отказался признать свою вину.

"Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитову в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее предположить, что они в банке", - сказал он на суде.

Мужчина напал на бывшую первую ракетку мира в декабре 2016 года, когда выдал себя за работника коммунальных служб и проник в дом Квитовой, где напал на нее ножом. В результате нападения спортсменка получила повреждения сухожилий левой руки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла на пятое место в рейтинге женской теннисной ассоциации WTA.

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