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Украина с разгромом завершила элит-раунд отбора ЧЕ-2019

вторник, 26 марта 2019, 17:59

26 марта сборная Украины по футболу U-19 добыла разгромную победу над сверстниками из Бельгии в матче элит-раунда отбора Евро-2019. Выездная игра завершилась победой украинцев со счетом 5:2.

Несмотря на победу, сборная Украины не смогла пробиться в основную сетку турнира.

После матчей против Сербии (2:2) и Италии (1:3) украинская команда имела своем активе лишь одно очко, в то время как итальянцы набрали четыре балла и лидировали в группе. Для выхода в основную часть турнира Украина должна была обыграть Бельгию и надеяться на поражение Италии в матче с Сербией. К сожалению, чуда не произошло и итальянцы обыграли соперника со счетом 2:0.

Чемпионат Европы пройдет с 14 по 27 июля в Армении. Путевки на турнир получили только победители своих групп в элит-раунде отбора.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина победила в первом туре элит-раунда Евро-2019.

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