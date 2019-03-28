Английский топ-клуб назвал имя главного тренера на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" подписал постоянный контракт с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Норвежский специалист заключил с английским клубом контракт до лета 2022 года.

Напомним, что 46-летний Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Жозе Моуринью. Изначально норвежец подписал контракт до конца сезона и работал в должности исполняющего обязанности тренера.

В данный момент манкунианцы занимают пятое место в чемпионате Англии. Также клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Барселоной". Матчи состоятся 10 и 16 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жвачку экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали за космическую сумму.