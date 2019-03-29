Звонили из России: легенда "Динамо" рассказал, как отказался от смены гражданства

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о том, как отказался выступать за сборную России.

Об этом Михайличенко сказал в интервью сайту "Футбол 24".

"В сборную России меня приглашали. Я отказался. В тот момент выступал за "Глазго Рейнджерс". Время тогда было совсем другое, и тех ребят, которые приняли предложение, не осуждал - это их выбор. Но четко понимал: если предложить шотландцу выступать за сборную Англии, с высокой вероятностью можно прогнозировать, что он просто не поймет, о чем речь.

Свою точку зрения четко объяснил, когда раздался первый звонок из России на тему смены гражданства. Меня правильно поняли и больше не звонили", - рассказал Михайличенко.

Напомним, на данный момент Михайличенко является спортивным директором "Динамо".

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