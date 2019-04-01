"Динамо" возглавит один из топ-тренеров мира

Новым главным тренером киевского "Динамо" станет португальский специалист Жозе Моуринью.

Об этом сообщает "1 апреля".

По данным источника, португалец уже провел переговоры с руководством украинского клуба. В ближайшее время стороны подпишут пятилетний контракт. Главным требованием Моуринью стало сохранение в команде бразильских полузащитников Че Че и Витора Буэно, на которых он намерен сделать ставку.

56-летний Моуринью является одним из самых титулованных тренеров в современном футболе. Он становился чемпионом в четырех странах, а также выигрывал Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером". В данный момент он является безработным, так как несколько месяцев назад был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Динамо" установил рекорд сборной Украины.