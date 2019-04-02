Легкий вариант: британский боксер бросил вызов Владимиру Кличко

Британский боксер Дэвид Прайс выразил готовность стать первым соперником Владимира Кличко, если украинец решится на возвращение в ринг.

Слова Прайса приводит talksport.com.

"Владимир, вероятно, подыскивает себе более легкие варианты для первого боя, поэтому я был бы рад возможности встретиться с ним. Это здорово, если он вернется. Потому что в поединке против Энтони Джошуа два года назад он выглядел хорошо. Есть он вернется, то наверняка сможет доставить проблемы топ-бойцам дивизиона", - сказал Прайс.

На счету Прайса 30 боев на профи-ринге, 24 победы и 6 поражений.

Отметим, что предыдущий бой британца завершился скандалом. Соперник Прайса Кэш Алли укусил его за ухо, после чего был дисквалифицирован.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный промоутер оценил перспективы Владимира Кличко при возвращении в ринг.